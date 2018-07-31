Возбуждено уголовное дело в отношении лидера уральских неоязычников

10:25 | 2.08.2018

ВКонтакте

Лидер объединения «Схорон еж Славен» Владимир Серга стал фигурантом уголовного дела. Его подозревают в возбуждении ненависти в соцсети. В 2016 году он сделал репост записи на свою страницу «ВКонтакте», и несколько дней назад, 26 июля, к нему пришли с обыском, изъяли системные блоки, диски, кассеты, электронные носители, литературу и знаки древних рун, стяги, сообщает 66.RU.



По мнению самого Владимира, возбуждение дела связано с его конфликтом с РПЦ, который начался в 2016 году. Тогда прихожане храма в Нижних Сергах пожаловались в прокуратуру на проведение языческих обрядов у идола Перуна в парке «Оленьи ручьи».