В Екатеринбурге автобус №60 временно изменил маршрут

09:54 | 2.08.2018

busphoto.ru

Автобус №60 изменил маршрут движения в сторону остановки «Синие Камни».



В связи с ремонтными работами на перекрестке улиц Байкальская и Комсомольская автобус ходит по улицам Комсомольская — развязка Сибирского тракта — Комсомольская — Анны Бычковой, далее по маршруту.



4 августа автобус пойдет по прежнему маршруту.