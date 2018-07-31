В Свердловской области злостную алиментщицу отправили в колонию

09:36 | 2.08.2018

116almet.ru

В Верхотурском районном отделе судебных приставов находится исполнительное производство в отношении женщины, имеющей задолженность по алиментам в размере около 800 тысяч рублей.



«Должница, зная о возбужденном в отношении нее исполнительном производстве, средств на содержание сына не перечисляла, нигде не работала и не предпринимала попыток трудоустроиться», — отмечают в пресс-службе УФССП по Свердловской области.



Женщину привлекли к административной ответственности, но это не помогало. Тогда было возбуждено уголовное дело, алиментщице назначили наказание в виде 10 суток исправительных работ с удержанием 5 % заработной платы.



Свердловчанка уклонялась от исправительных работ, в связи с чем суд заменил наказание тремя месяцами лишения свободы.