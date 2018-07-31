Трех уральцев, занимавшихся контрабандой наркотиков из Германии и США, ждет суд

09:17 | 2.08.2018

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Свердловский областной суд рассмотрит дело в отношении трех жителей региона, обвиняемых в контрабанде и незаконном сбыте наркотических средств.



По версии следствия, неустановленный организатор, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, вовлек в преступную деятельность трех жителей Свердловской области. Также он организовал канал контрабанды наркотиков из Германии и США.



«Участниками ОПГ изготавливались доверенности для получения международных отправлений от имени директоров различных юридических лиц, полученные наркотики фасовались и более мелкими партиями сбывались наркопотребителям бесконтактным способом при помощи тайников на территории Екатеринбурга», - сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры.



Всего у участников группы изъято более 5 кг концентрированного синтетического наркотического средства (МДМА), более 250 граммов кокаина и 125 граммов марихуаны.