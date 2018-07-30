Коммунальщики Екатеринбурга смыли портрет солиста группы Linkin Park

20:08 | 1.08.2018

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Коммунальщики Екатеринбурга начали очистку набережной Исети от граффити. Начали с уничтожения портрета солиста группы Linkin Park Честера Беннингтона.



Граффити было создано неподалеку от Театра драмы спустя несколько дней после смерти рок-музыканта. Автором рисунка является художник Рома Инк.



Напомним, что борьбу с разрисованными стенами города власти Екатеринбурга начали в преддверии чемпионата мира по футболу. Сейчас, по всей видимости, эти работы продолжаются.