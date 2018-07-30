Трех екатеринбуржцев, пропавших 28 июля, нашли в лесополосе

17:18 | 1.08.2018

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Елизавета Жучкова, Денис Квашнин и Михаил Фофанов, которые не выходили на связь с 28 июля, найдены в лесополосе Октябрьского района. Молодые люди мертвы, девушка жива и находится в больнице. По одной из версий, причиной произошедшего стали наркотики. Организована доследственная проверка.



Напомним, что трое друзей ушли из дома в субботу, 28 июля, и больше никто из родственников их не видел. У Елизаветы дома осталась пятилетняя дочь.