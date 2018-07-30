Утром произошел пожар в квартире дома на улице Начдива Онуфриева

13:44 | 1.08.2018

choiz.me

Сегодня утром, в 09:07, поступило сообщение о пожаре в квартире 16-этажного дома на улице Начдива Онуфриева.



Очаг возгорания находился в квартире на первом этаже. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Повреждена входная дверь и домашнее имущество.



- В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники, 14 человек личного состава. Пожар потушен в течение 9 минут, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.



Информации о пострадавших не поступало.