Миссис Екатеринбург Яна Винарская стала мамой в шестой раз

12:47 | 1.08.2018

oblgazeta.ru

Миссис Екатеринбург — 2017 Яна Винарская родила шестого ребенка. Накануне ее выписали из Свердловского областного перинатального центра вместе с новорожденной Софией.



— Главное в большой семье — один за всех и все за одного, тогда все будут жить в любви и радости. Поэтому мы стараемся воспитывать детей так, чтобы оснований для ссор было как можно меньше, — сказала Яна Винарская.



Остальным детям многодетной матери сейчас 20, 11, 9 и 5 лет.