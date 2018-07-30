На Урале будет локализовано производство рубильников

12:00 | 1.08.2018

Компания «Вилор» создаст в Свердловской области производство рубильников, соглашение о локализации на территории региона было подписано в рамках международной промышленной выставки «Иннопром-2018».



Открывая производство рубильников, «Вилор» планирует покрыть потребности своего предприятия, а также поставлять аппараты российским производителям электротехники и компаниям энергетического машиностроения.



В будущем компания также собирается заняться производством автоматических выключателей, контакторов и другого коммутационного оборудования. Сейчас 90% такой техники привозится в Россию из других стран.