В столице Урала соберутся лучшие банщики-парильщики

09:30 | 1.08.2018

alexpar.ru

25–28 сентября в Екатеринбурге на территории банного комплекса «Три богатыря» (улица Норильская, 78) пройдет третий открытый чемпионат «Парильщик года». В нем примут участие профессиональные банщики-парильщики из Екатеринбурга и других городов России.



Знатоки банного дела продемонстрируют различные приемы парения вениками и другие оздоровительные методики. Победители получат кубки и ценные подарки, в следующем году они представят Екатеринбург на чемпионате России «Русь банная».