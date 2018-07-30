В Екатеринбурге при демонтаже рекламного щита пострадал рабочий

09:14 | 1.08.2018

labirint42.ru

В Екатеринбурге проводится прокурорская проверка по информации о травмировании рабочего при демонтаже рекламного щита.



Инцидент произошел сегодня утром, около шести часов, в районе улиц Щербакова — Лыжников. По предварительной информации, при демонтаже рекламного щита травмирован рабочий. Он получил переломы руки и нескольких ребер. Сейчас он доставлен в больницу.



— В настоящее время устанавливается, находится ли в трудовых отношениях в организации пострадавший либо заключался ли с ним гражданско-правовой договор на выполнение данного вида работ. В ходе проверки будет дана правовая оценка соблюдению требований федерального законодательства об охране труда, — сообщили в пресс-службе Свердловской области.