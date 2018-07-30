В Екатеринбурге «Коммунистов России» поддержали мертвецы

23:07 | 31.07.2018

tlt1.ru

Партии «Коммунисты России» не удалось зарегистрировать списки на выборы в думы Екатеринбурга и Тюмени. Причиной стали собранные ими недействительные подписи.



Как сообщил на своей странице в Facebook лидер свердловского отделения КПРФ Александр Ивачев, сегодня на заседании избирательной комиссии Екатеринбурга выяснилось, что у «Коммунистов России» из 1084 проверенных подписей 430 недействительные, а еще 16 подписей поставлены умершими людьми. «Вопрос об их участии в предвыборной гонке можно считать закрытым», - отметил Ивачев.



Отметим, что пока отказа в регистрации в екатеринбургскую думу нет, окончательное решение будет принято до 3 августа