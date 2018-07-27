Екатеринбуржцам предстоит страховать имущество жилых домов за свой счет

20:51 | 31.07.2018

varlamov.me

Жители Екатеринбурга в ближайшее время могут финансировать страхование лифтов и крыш в своих домах.



Во всяком случае, о возможности страховать лифты и кровли крыш домов Екатеринбурга силами жильцов заявил замглавы администрации по ЖКХ Владимир Гейко. По мнению Гейко, необходимость в страховании имущества домов вызвана активностью вандалов. В случае, если лифт будет застрахован, расходы на ремонт будут компенсированы жильцам дома.



Отметим, что, по словам пресс-секретаря администрации Екатеринбурга Анатолия Карманова, обязывать всех жильцов страховать лифты не планируется. О том, каким будет размер платы за страхование имущества дома, пока неизвестно.