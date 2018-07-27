В Верхней Пышме пропал мужчина перенёсший инсульт и ушедший из больницы

18:36 | 31.07.2018

В Верхней Пышме разыскивают мужчину, который накануне был доставлен в Верхнепышминскую центральную больницу на Чайковского, 32, с инсультом. Однако сегодня утром мужчина неожиданно ушел из больницы в неизвестном направлении.



«Он ушел из больницы примерно в 08:30–09:00. Его видели неподалеку от больницы. По словам прохожих, мужчина не узнавал город, в котором он находится, и ещё почему-то спрашивал про козу. После этого его видели около магазина «Куприт», — рассказывают волонтёры поискового отряда «Прорыв».



Как считают в поисковом отряде, из-за перенесенного инсульта мужчина может быть дезориентирован, а направиться он мог в Екатеринбург.



Приметы Льва Федорова: рост 180–185 см, среднего телосложения. Из особых примет можно назвать только катетер на руке, с которым мужчина ушёл из больницы, и то в случае если он его не вытащил.



Всех, кто видел мужчину, просят позвонить по телефонам: +7 900 044 02 20 и +7 900 203 66 62.