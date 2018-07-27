В Екатеринбурге силовики задержали бомжа, который расквитался с собутыльником за несколько минут до поимки

17:14 | 31.07.2018

В минувшее воскресенье, 29 июля, оперативниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области был задержан 28-летний житель Екатеринбурга, подозреваемый в совершении особо тяжких преступлений. Как стало известно veved.ru из собственных источников, мужчина находился в розыске по подозрению в убийстве, совершенном во Владимирской области, а также в связи с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью гражданину на территории Среднего Урала.



Когда свердловские оперативники вышли на след подозреваемого, было установлено, что последнее время он вел бродяжнический образ жизни, проживая в одном из заброшенных строений в Верх-Исетском районе Екатеринбурга. По данным издания, для сотрудников уголовного розыска стало шоком, когда при задержании рядом с ним был обнаружен еще не остывший труп другого гражданина, которого подозреваемый убил во время распития спиртных напитков. Известно также, что мужчину сейчас допрашивают на предмет причастности к преступлениям — как местные силовики, так и из Владимира, которые специально приехали в Екатеринбург для установления местонахождения разыскиваемого.