В Екатеринбурге снимают фильм об интеграции и инклюзивной культуре

17:03 | 31.07.2018

Фото: studiomaster.pro

В Екатеринбурге завершается работа над документально-публицистическим кинопроектом «Инклюзия — мир открытий и возможностей». Героями фильма стали обычные екатеринбуржцы, воспитывающие детей с различными особенностями здоровья и ментального развития. Проект разработан и реализуется родителями особых детей при помощи Ассоциации «Особые люди» и финансовой поддержке «Фонда президентских грантов». Основная задача проекта — раскрыть широкой аудитории возможности и перспективы особых детей, воспитывающихся в дружелюбной инклюзивной среде, при наличии грамотной педагогической и медицинской поддержки.



Создатели фильма на живых примерах хотят показать аудитории, что дети с инвалидностью могут не только стать полноценными членами нашего общества, когда вырастут, но и добиться серьезных успехов в тех или иных областях деятельности. Также очень важно обратить внимание зрителей на необходимость снижения уровня стигматизации семей, воспитывающих особых детей. Необходимо раскрыть этих людей с совершенно новой стороны — не только как родителей, но и как талантливых профессионалов, интересных людей, хороших друзей. Фильм рекомендован для просмотра старшеклассникам инклюзивных школ, студентам профильных вузов и колледжей (психология, педагогика, медиакоммуникации), сотрудникам СМИ, представителям родительского и педагогического сообщества.



В центре сюжета — три екатеринбургских семьи, воспитывающие малышей с различными особенностями развития. Девочка с аутизмом, девочка с синдромом Дауна, мальчик с ДЦП. Их родители находятся в самом начале пути адаптации своих детей к жизни в обществе. По сути, именно они вместе с активистами общественных организаций формируют новую общественную культуру, в которой есть место для их детей. В начале фильма ребята и их родители проходят серию консультаций у специалистов по самым разным методикам реабилитации и адаптации, а в дальнейшем, по ходу сюжета, следуют их рекомендациям. Фильм снимался в течение нескольких месяцев, благодаря чему зритель может увидеть, как меняются наши герои, их жизнь, их окружение, их взаимоотношения с миром. Сначала занятия проходят индивидуально, но затем благодаря адаптированной среде они включаются в процесс совместного времяпрепровождения и обучения с обычными детьми.



Чтобы показать зрителю возможности ребят в перспективе, авторы ввели в фильм несколько старших ребят — тех, кто уже успел многого добиться. Это 19-летняя девушка, ведущая активный образ жизни, несмотря на наличие инвалидной коляски; 10-летний мальчик, учащийся в инклюзивной школе, несмотря на аутизм; а также 19-летняя девушка с синдромом Дауна, которой удалось официально трудоустроиться. Благодаря этим примерам аудитория сможет четко представить, насколько полной может быть жизнь особенных ребят, если инклюзия выстроена правильно, а общество понимает и принимает их.



Исполнителем проекта стала известная в Екатеринбурге студия «Мастер», которая взяла на себя работу по сценарию, непосредственно съемочный процесс и окончательный монтаж материала. Отметим, что концепция фильма предусматривает как документальную, так и художественную часть. В качестве художественного приема в фильме использованы фантазийные притчи, снятые с участием профессиональных актеров и с использованием компьютерной графики. Именно эти притчи в полной мере раскроют перед аудиторией внутренний мир родителя, воспитывающего особого ребенка.



Предполагается, что монтаж отснятого материала будет закончен в ближайшие недели, а к сентябрю получено прокатное удостоверение. После чего состоится официальная презентация и премьерный показ фильма для участников проекта, сотрудников СМИ, общественных организаций и экспертов в вопросах инклюзивной культуры. А уже в первом семестре начнутся показы фильма в екатеринбургских вузах, инклюзивных школах и учреждениях дополнительного образования.