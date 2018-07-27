Более 20 лет получили в Екатеринбурге руководители строительных компаний, присвоившие деньги граждан

15:00 | 31.07.2018

dp.ru

В Екатеринбурге вынесли приговор руководителям строительных компаний Павлу Третьякову и Фаукату Сайфуллину, признанным виновными в присвоении денег граждан.



Судом установлено, что в период 2009–2010 годов обвиняемые присвоили себе более 7,2 млн рублей, полученных от граждан и предназначенных для строительства индивидуальных жилых домов.



«Согласно распределенным ролям, мужчины выполняли незначительную часть обязательств по договорам: закупали минимальное количество материалов и создавали видимость строительных работ, перевозя строительные материалы с одного объекта на другой», — рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.



В итоге Фаукат Сайфуллин приговорен к 10 годам 7 месяцам лишения свободы, Павел Третьяков — к 10 годам 6 месяцам. Также они должны возместить причиненный ущерб. Отметим, что приговор в законную силу пока не вступил.