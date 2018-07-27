В Екатеринбурге будут судить семью, продававшую через Интернет несуществующее имущество

14:39 | 31.07.2018

В Екатеринбурге перед судом предстанет семья — супруги 1974 и 1976 годов рождения и их 25-летний сын, — обвиняемая в мошенничестве в составе организованной группы с причинением значительного ущерба, сообщил пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых.



По версии следствия, в период с июня 2015 по март 2017 года обвиняемые размещали в Интернете объявления о продаже несуществующего движимого и недвижимого имущества (снегоходов, автозапчастей, жилых вагончиков и др.) по заниженным ценам, а полученные от покупателей деньги присваивали. Установлено более 20 подобных эпизодов. Ущерб составил 750 тысяч рублей.



— Потерпевшие, в числе которых оказались жители Мурманской, Амурской, Тюменской, Новосибирской, Иркутской и Ярославской областей, Краснодарского, Пермского краев, ХМАО-Югры и Республики Крым, звонили подозреваемым по указанным номерам, а те, в свою очередь, убеждали доверчивых покупателей несуществующей собственности перечислять предоплату на подконтрольные родственникам счета, открытые на третьих лиц. При этом сумма аванса варьировалась в размере от 6 000 до 250 000 рублей, — рассказал полковник Горелых.



Уголовное дело передано в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга. Фигурантам грозят сроки лишения свободы до пяти лет.