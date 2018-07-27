Сотрудников екатеринбургской мэрии отправили на психиатрическое освидетельствование

13:42 | 31.07.2018

Сотрудники управления зданиями администрации Екатеринбурга должны пройти психиатрическое освидетельствование. Оно проводится с целью «определения пригодности по состоянию психического здоровья к осуществлению отдельных видов деятельности, а также к работе в условиях повышенной опасности».



Согласно документам, опубликованным на сайте госзакупок, обследование должны пройти 104 человека, 73 из них – женщины. За медицинские услуги мэрия заплатит 175,6 тысячи рублей.