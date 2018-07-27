Свердловчанам от лица ЛДПР предлагают деньги за выборы президента

СМС-сообщения такого содержания получают жители Свердловской области

В Свердловской области активизировались мошенники, которые от лица партии ЛДПР выманивают информацию о банковских счетах свердловчан. Жителям региона приходят СМС-сообщения о безвозмездной денежной помощи от ЛДПР.Представители партии в регионе говорят, что они не имеют ни малейшего отношения к подобным сообщениям и денежной помощи за президентские выборы не предоставляют.«В Екатеринбурге и Свердловской области активизировались мошенники. Обращаю ваше внимание, что данные SMS-сообщения не имеют ничего общего с ЛДПР и лицами, представляющими партию в регионе», — заявил депутат Госдумы от ЛДПР, представляющий Свердловскую область, Данил Шилков, добавив, что «жителям региона необходимо быть внимательнее и не поддаваться на заманчивые предложения аферистов».Кстати, это уже не первый случай мошенничества в Свердловской области от лица ЛДПР. Два года назад неизвестные также рассылали СМС-сообщения, предлагая материальную помощь от партии, тогда сумма равнялась 3 тысячам рублей, очевидно, мошенники сделали поправку на инфляцию.