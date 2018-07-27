Назначены ответственные за сохранение наследия ЧМ-2018 в Екатеринбурге

12:54 | 31.07.2018

takrf.ru

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение об эффективном использовании объектов инфраструктуры, предназначенных для подготовки и проведения чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге.



Согласно документу, Министерство физической культуры и спорта Свердловской области назначается ответственным за распределение демонтированных временных трибун «Екатеринбург Арены» и других объектов временной инфраструктуры, а также за открытие на базе Уральской футбольной академии регионального центра футболистов.



Министерство по управлению госимуществом отвечает за передачу в собственность Свердловской области «Екатеринбург Арены». Министерству финансов Свердловской области поручено рассмотреть вопрос о выделении средств на обеспечение сохранности и распределение объектов временной инфраструктуры ЧМ.