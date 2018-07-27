В Невьянске только что освободившегося из мест лишения свободы мужчину обвиняют в новом преступлении

Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении 50-летнего жителя одного из поселков Невьянского района. Его обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, из-за которого наступила смерть человека.В июне обвиняемый освободился из мест лишения свободы, и его приютил знакомый. Мужчины стали вместе периодически употреблять спиртное.По версии следствия, в период с 7 по 8 июня обвиняемый на почве конфликта избил хозяина жилища, в результате тот скончался.Уральцу грозит срок лишения свободы до 15 лет.