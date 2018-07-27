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11:43 | 31.07.2018
Уральский «черный лесоруб» получил 120 часов обязательных работ
Установлено, что в апреле этого года мужчина срубил 86 деревьев породы ольха, принадлежащих Новоуральскому городскому округу, чем причинил ущерб в размере 37,9 тысячи рублей.
Так как Антонов признал вину, дело рассматривалось в особом порядке. В итоге суд назначил лесорубу наказание в виде 120 часов обязательных работ с возмещением ущерба. Орудие преступления – бензопила – подлежит уничтожению.
© «Вечерние Ведомости»
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