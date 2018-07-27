Благоустраивать набережную Исети будет компания, менявшая плитку на Плотинке

11:24 | 31.07.2018

the-village.ru

Благоустройством набережной Исети от Малышева до Куйбышева займется ООО «Лев» — компания, которая ранее выполняла работы по замене плитки на городской набережной по проспекту Ленина. Часть положенной плитки оказалась сколотой, и ее перекладывали уже во время чемпионата мира по футболу.



Благоустройство набережной от Малышева до Куйбышева обойдется муниципалитету в 170 млн рублей. ООО «Лев» — единственная компания, которая подала заявку на конкурс.



В соответствии с технической документацией, благоустроить планируется оба берега реки на этом участке. Подрядчик должен замостить дорожки тротуарной плиткой, высадить деревья и организовать детские площадки. Кроме того, на набережной должны появиться новые ограждения, а на самом берегу установят деревянные настилы, на которых смогут сидеть люди.