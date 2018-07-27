Администрацию Первоуральска заставят отреставрировать памятник культурного наследия

10:56 | 31.07.2018

pervouralsk.ru

Администрацию Первоуральского городского округа через суд заставили оформить право долевой собственности на здание «Городская усадьба XIX века». Здание является объектом культурного наследия, при этом находится в неудовлетворительном состоянии.



Как сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры, 25/36 долей в праве собственности на указанный объект являются выморочным имуществом, поскольку собственники умерли, а наследники отсутствуют. Законодательство предусматривает возможность передачи полученного государством имущества в собственность субъектов Российской Федерации.



Администрация подала апелляцию на решение Первоуральского городского суда, но Свердловский областной суд оставил его без изменений. Это значит, что теперь администрация должна принять меры по сохранности объекта культурного наследия.