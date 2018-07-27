Новости дня
10:56 | 31.07.2018
pervouralsk.ru
Администрацию Первоуральска заставят отреставрировать памятник культурного наследия
Как сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры, 25/36 долей в праве собственности на указанный объект являются выморочным имуществом, поскольку собственники умерли, а наследники отсутствуют. Законодательство предусматривает возможность передачи полученного государством имущества в собственность субъектов Российской Федерации.
Администрация подала апелляцию на решение Первоуральского городского суда, но Свердловский областной суд оставил его без изменений. Это значит, что теперь администрация должна принять меры по сохранности объекта культурного наследия.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
13:42 | 31.07.2018
Сотрудников екатеринбургской мэрии отправили на психиатрическое освидетельствование
13:22 | 31.07.2018
На трассе Курган — Челябинск автомобиль Toyota врезался во встречный грузовик. Есть пострадавшие
13:19 | 31.07.2018
Свердловские отели оштрафованы на 300 тысяч рублей за завышение цен
13:06 | 31.07.2018
Свердловчанам от лица ЛДПР предлагают деньги за выборы президента
12:54 | 31.07.2018
Назначены ответственные за сохранение наследия ЧМ-2018 в Екатеринбурге
11:59 | 31.07.2018
В Невьянске только что освободившегося из мест лишения свободы мужчину обвиняют в новом преступлении
11:58 | 31.07.2018
Роспотребнадзор Зауралья: пробы воды и почвы на Голубых озерах не соответствуют нормативам
11:43 | 31.07.2018
Уральский «черный лесоруб» получил 120 часов обязательных работ
11:13 | 31.07.2018
Празднование Дня ВДВ перенесут из Кургана на аэродром Логовушка
10:56 | 31.07.2018
Администрацию Первоуральска заставят отреставрировать памятник культурного наследия
10:10 | 31.07.2018
Екатеринбуржцы задолжали за услуги ЖКХ 5 млрд рублей
09:43 | 31.07.2018
В Среднеуральске приостановлена деятельность детского лагеря, где воспитанников кормили фастфудом
09:23 | 31.07.2018
Вынесен приговор мошенникам, лишавшим уральцев жилья
00:43 | 31.07.2018
Дело свердловских борцов с коррупцией будет рассматривать однокурсник бывшего главы МУГИСО
22:17 | 30.07.2018
На заправке «Лукойла» в Екатеринбурге с водителей требуют деньги за пролитый прошлыми клиентами бензин
21:41 | 30.07.2018
Похолодание наступило, а горячей воды нет: завтра в Екатеринбурге снова начнутся опрессовки
21:20 | 30.07.2018
Новым дорогам быть: в Екатеринбурге до конца года отремонтируют дороги за 50 миллионов рублей
20:45 | 30.07.2018
В Екатеринбурге в отделении полиции скончался владелец салона красоты. Его нашли с изрезанными венами
18:20 | 30.07.2018
Пермский край вошел в топ-15 регионов России с наибольшим числом предприятий по переработке пластика
18:16 | 30.07.2018
В Перми завершены полевые работы по поиску останков Михаила Романова, запланированные на этот год
17:58 | 30.07.2018
Гонщик Сергей Карякин о создании детской мотошколы в Екатеринбурге: «Нужна поддержка правительства»
17:47 | 30.07.2018
В Осе готовятся отметить день рождения Витуса Беринга
17:35 | 30.07.2018
Спустя две недели после окончания ЧМ в Екатеринбурге все еще закрыта улица Татищева
17:21 | 30.07.2018
В Нижнем Тагиле суд вынес приговор по громкому делу о вымогательстве
17:15 | 30.07.2018
В День ВМФ в Перми провели праздник Нептуна
16:57 | 30.07.2018
В Екатеринбурге вручили дипломы выпускникам УрЮИ МВД России
16:22 | 30.07.2018
Гроза свердловских криминальных авторитетов получил звание полковника
16:16 | 30.07.2018
С начала года в авариях на свердловских дорогах пострадали 53 велосипедиста. Два человека погибли
15:46 | 30.07.2018
В Екатеринбурге стартовал чемпионат профессионального мастерства для работников атомной отрасли
15:26 | 30.07.2018
Суд оставил в силе наказание в виде штрафа для мужчины, избившего инвалида в ТЦ «Алатырь»
14:58 | 30.07.2018
Число кандидатов на выборах в городскую думу Екатеринбурга сокращается
14:58 | 30.07.2018
Иностранные журналисты посетили Средний Урал
14:03 | 30.07.2018
В Челябинске открылась школа евразийского эксперта
13:59 | 30.07.2018
«МегаФон» переходит на новые стандарты связи
13:59 | 30.07.2018
В Свердловской области ЧОП наказали за нарушение правил хранения оружия
13:32 | 30.07.2018
В Серове немецкая овчарка покусала 6-летнего мальчика
13:07 | 30.07.2018
Игорь Сапко подвел итоги весенней сессии Госдумы
12:57 | 30.07.2018
На Урале сотрудник ДПС, оформлявший справки о фиктивных ДТП, получил наказание в виде штрафа
12:00 | 30.07.2018
В Екатеринбурге пройдет крестный ход памяти святых Бориса и Глеба
11:38 | 30.07.2018
Завершился пермский этап самой протяженной в мире велогонки Trans Siberian Extreme 2018
10:40 | 30.07.2018
В Кировграде вынесли приговор группе наркоторговцев
10:16 | 30.07.2018
Екатеринбуржцы задолжали за газ почти 100 млн рублей
09:53 | 30.07.2018
На Уралмаше на два месяца перекрыли участок переулка Соснового
09:27 | 30.07.2018
За долг в 370 тысяч рублей у тагильчанина арестовали погрузчик