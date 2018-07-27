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10:32 | 31.07.2018

bm-park.ru

Свердловчан зовут на пешую прогулку по природному парку «Бажовские места»

2 сентября в природном парке «Бажовские места» пройдет V пешая прогулка «Бажовская верста», принять участие в которой могут все желающие.

Организаторы предлагают участникам маршруты в 20, 27 и 32 километра, а также детский маршрут в 5 километров. Сейчас идет проработка маршрутов. Каждый участник получит карту. Также будут организованы контрольные пункты.

Отметим, что в прошлом году «Бажовскую версту» прошли 1,4 тысячи человек.

© «Вечерние Ведомости»

 


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