Свердловчан зовут на пешую прогулку по природному парку «Бажовские места»

10:32 | 31.07.2018

bm-park.ru

2 сентября в природном парке «Бажовские места» пройдет V пешая прогулка «Бажовская верста», принять участие в которой могут все желающие.



Организаторы предлагают участникам маршруты в 20, 27 и 32 километра, а также детский маршрут в 5 километров. Сейчас идет проработка маршрутов. Каждый участник получит карту. Также будут организованы контрольные пункты.



Отметим, что в прошлом году «Бажовскую версту» прошли 1,4 тысячи человек.