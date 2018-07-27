Екатеринбуржцы задолжали за услуги ЖКХ 5 млрд рублей

10:10 | 31.07.2018

komiinform.ru

Задолженность жителей Екатеринбурга по оплате коммунальных услуг составляет 5 млрд рублей. Продолжаются мероприятия по взысканию платежей, об этом в эфире программы «Открытая студия. Екатеринбург» рассказал заместитель главы городской администрации по вопросам жилищного и коммунального хозяйства Владимир Гейко.



— Мы на прошлой неделе встречались с прокуратурой, со службой судебных приставов, с управляющими компаниями, с районными администрациями и еще раз сверили все наши действия. В основном это аресты имущества, запрет выезда за границу, наложение ограничений на зарплатные карты. Взыскиваемость повысилась, но тем не менее задолженность в 5 млрд — это огромная задолженность, — сказал чиновник.



Отметим, что у должников могут отключить электроэнергию и горячую воду.