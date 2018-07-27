В Среднеуральске приостановлена деятельность детского лагеря, где воспитанников кормили фастфудом

09:43 | 31.07.2018

В Среднеуральске на 30 суток приостановлена деятельность детского лагеря. Причиной стали нарушения в организации питания. На обед детям предлагали наггетсы (замороженный полуфабрикат, обжаренный во фритюре), на завтрак — сэндвичи с курицей. Такое меню было связано с тем, что директор лагеря заключил договор с расположенным неподалеку кафе с фастфудом.



Кроме того, детям не был организован дневной сон и медицинское обслуживание, для девочек и мальчиков использовался один туалет, а документы, подтверждающие дератизацию и дезинсекцию в детском лагере, были оформлены не должным образом.



«На основании изложенного Верхнепышминский городской суд признал директора лагеря виновным в административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения), и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности детского лагеря сроком на 30 суток», — сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области.