Вынесен приговор мошенникам, лишавшим уральцев жилья

09:23 | 31.07.2018

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В Верхней Пышме вынесен приговор риелтору Екатерине Хоцкой и ее подельнику Константину Русинову. Они признаны виновными в мошенничестве с недвижимостью.



Установлено, что злоумышленники пытались похитить денежные средства, полученные от продажи комнат в 6-комнатной квартире в Екатеринбурге. Собственники злоупотребляли спиртным и не понимали сути подписанных ими договоров.



«За время преступной деятельности в период с февраля 2010 года до февраля 2011 года похищены денежные средства от продажи трех комнат на общую сумму 1 850 тыс. рублей», — сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры.



Однако на момент регистрации права собственности на данные комнаты Управлением Росреестра установлен факт смерти собственников комнат, поэтому довести задуманное до конца злоумышленникам не удалось.



Также в 2015 году мошенники обманным путем переоформили квартиру в Верхней Пышме, причинив собственникам ущерб на 2,6 млн рублей.



В итоге Хоцкая получила шесть с половиной лет лишения свободы со штрафом в 500 тысяч рублей, Русинов — шесть с половиной лет строгого режима (с учетом неотбытого наказания по приговору от 2010 года) со штрафом в 50 тысяч рублей. Еще одна подельница Хоцкой Юлия Маркина ранее приговорена к четырем годам лишения свободы.