Подпишись на МК-Урал
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Новости дня


00:43 | 31.07.2018

На фото - Алексангдр Косман (источник - пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области)

Дело свердловских борцов с коррупцией будет рассматривать однокурсник бывшего главы МУГИСО

Уголовное дело в отношении начальника одного из отделов Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Свердловской области Николая Жукова и троих сотрудников УЭБиПК— Алексея Ворлинского, Александра Космана и Евгения Кулика, обвиняемых в превышении должностных полномочий, будет рассматривать судья Свердловского областного суда Антон Башков. Материалы уголовного дела были переданы ему 26 июля, дата первого заседания пока не назначена, передает корреспондент veved.ru.

Судья Антон Башков известен тем, что является однокурсником бывшего министра по управлению государственным имуществом Свердловской области Алексея Пьянкова – в 1993 году они вместе поступили в УрГЮУ, а затем были компаньонами в коммерческих структурах. До работы в Свердловском областном суде Антон Башков был советником судьи Уставного суда Свердловской области и входил в резерв управленческих кадров региона при губернаторе Эдуарде Росселе.

Также Антон Башков рассматривал ходатайство Следственного комитета об ужесточении меры пресечения и аресте директора департамента рекламы Мингосимущества Свердловской области Игоря Разунина, отказав следователям и оставив обвиняемого под домашним арестом. Кроме этого, он выносил приговор убийцам разносчицы пенсий на Ботанике и рассматривал нашумевшее дело о бойне на улице Депутатской в цыганском поселке Екатеринбурга.

Напомним, что по версии следствия Николай Жуков, Алексей Ворлинский, Александр Косман и Евгений Кулик в мае — июне 2017 года с целью искусственного создания показателей в работе организовали и провели с нарушениями оперативно-розыскные мероприятия. В частности, сотрудники полиции привлекли к ОРМ директора одного из щебеночных карьеров Артура Петренко, который должен был участвовать в документировании якобы имевшего места вымогательства со стороны начальника отдела Департамента Росприроднадзора по УрФО Антона Лобанова взятки в искусственно созданных условиях, то есть спровоцировав незаконные действия последнего. Фактически начальник отдела Департамента Росприроднадзора взятку не вымогал.

Дача взятки чиновнику была соответствующим образом зарегистрирована (КУСП № 9561 от 23 июня), после чего Ворлинский привлек к составлению материалов для передачи их в следственный отдел по Октябрьскому району Екатеринбурга СУ СК по Свердловской области и возбуждения уголовного дела троих своих коллег.

— Передача денег была осуществлена 27 июня 2017 года. При выяснении обстоятельств получения данной взятки следователи СКР установили, что в этом случае имела место провокация взятки, совершённая сотрудниками полиции с превышением ими своих должностных полномочий и в нарушение законодательства об оперативно-розыскной деятельности, категорически запрещающего кому-либо подстрекать, склонять, побуждать в прямой или косвенной форме к совершению противоправных действий. В результате сотрудники полиции сами стали фигурантами уголовного дела о превышении должностных полномочий. Расследование данного уголовного дела осуществлялось областным Следственным комитетом при оперативном сопровождении регионального управления ФСБ России, — отмечали ранее в СУ СК по Свердловской области.

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог




Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

00:43 | 31.07.2018
Дело свердловских борцов с коррупцией будет рассматривать однокурсник бывшего главы МУГИСО

30.07.2018

22:17 | 30.07.2018
На заправке «Лукойла» в Екатеринбурге с водителей требуют деньги за пролитый прошлыми клиентами бензин

21:41 | 30.07.2018
Похолодание наступило, а горячей воды нет: завтра в Екатеринбурге снова начнутся опрессовки

21:20 | 30.07.2018
Новым дорогам быть: в Екатеринбурге до конца года отремонтируют дороги за 50 миллионов рублей

20:45 | 30.07.2018
В Екатеринбурге в отделении полиции скончался владелец салона красоты. Его нашли с изрезанными венами

18:20 | 30.07.2018
Пермский край вошел в топ-15 регионов России с наибольшим числом предприятий по переработке пластика

18:16 | 30.07.2018
В Перми завершены полевые работы по поиску останков Михаила Романова, запланированные на этот год

17:58 | 30.07.2018
Гонщик Сергей Карякин о создании детской мотошколы в Екатеринбурге: «Нужна поддержка правительства»

17:47 | 30.07.2018
В Осе готовятся отметить день рождения Витуса Беринга

17:35 | 30.07.2018
Спустя две недели после окончания ЧМ в Екатеринбурге все еще закрыта улица Татищева

17:21 | 30.07.2018
В Нижнем Тагиле суд вынес приговор по громкому делу о вымогательстве

17:15 | 30.07.2018
В День ВМФ в Перми провели праздник Нептуна

16:57 | 30.07.2018
В Екатеринбурге вручили дипломы выпускникам УрЮИ МВД России

16:22 | 30.07.2018
Гроза свердловских криминальных авторитетов получил звание полковника

16:16 | 30.07.2018
С начала года в авариях на свердловских дорогах пострадали 53 велосипедиста. Два человека погибли

15:46 | 30.07.2018
В Екатеринбурге стартовал чемпионат профессионального мастерства для работников атомной отрасли

15:26 | 30.07.2018
Суд оставил в силе наказание в виде штрафа для мужчины, избившего инвалида в ТЦ «Алатырь»

14:58 | 30.07.2018
Число кандидатов на выборах в городскую думу Екатеринбурга сокращается

14:58 | 30.07.2018
Иностранные журналисты посетили Средний Урал

14:03 | 30.07.2018
В Челябинске открылась школа евразийского эксперта

13:59 | 30.07.2018
«МегаФон» переходит на новые стандарты связи

13:59 | 30.07.2018
В Свердловской области ЧОП наказали за нарушение правил хранения оружия

13:32 | 30.07.2018
В Серове немецкая овчарка покусала 6-летнего мальчика

13:07 | 30.07.2018
Игорь Сапко подвел итоги весенней сессии Госдумы

12:57 | 30.07.2018
На Урале сотрудник ДПС, оформлявший справки о фиктивных ДТП, получил наказание в виде штрафа

12:34 | 30.07.2018
В Екатеринбурге признаны недействительными договоры о санитарной рубке леса

12:00 | 30.07.2018
В Екатеринбурге пройдет крестный ход памяти святых Бориса и Глеба

11:38 | 30.07.2018
Завершился пермский этап самой протяженной в мире велогонки Trans Siberian Extreme 2018

11:29 | 30.07.2018
На севере и востоке Свердловской области сохраняется высокая пожарная опасность

10:58 | 30.07.2018
Уральская столица претендует на проведение летней Универсиады в 2023 году

10:40 | 30.07.2018
В Кировграде вынесли приговор группе наркоторговцев

10:16 | 30.07.2018
Екатеринбуржцы задолжали за газ почти 100 млн рублей

09:53 | 30.07.2018
На Уралмаше на два месяца перекрыли участок переулка Соснового

09:27 | 30.07.2018
За долг в 370 тысяч рублей у тагильчанина арестовали погрузчик

09:15 | 30.07.2018
Ночью в «цыганском поселке» сгорел дом

29.07.2018

18:35 | 29.07.2018
В Екатеринбурге пропал ребёнок

18:21 | 29.07.2018
На трассе Тюмень – Екатеринбург машина загорелась на ходу

18:07 | 29.07.2018
В Екатеринбурге из-за дождя сорвано празднование Дня ВМФ

комментариев: 1

15:03 | 29.07.2018
В Верхнем Тагиле удар молнии лишил 13 тысяч жителей электричества

комментариев: 1

14:39 | 29.07.2018
Гаишники Екатеринбурга ведут охоту на водителей автобусов, которые нарушают ПДД

14:02 | 29.07.2018
Дорожные службы Нижнего Тагила уличены в фальсификации данных о выполненных работах

13:16 | 29.07.2018
В Екатеринбурге есть бары, где охрана просто смотрит, как бьют посетителей

комментариев: 1

12:51 | 29.07.2018
В Свердловской области выявлено более 450 случаев нарушения пожарной безопасности

11:51 | 29.07.2018
За минувшую ночь на Среднем Урале произошло четыре крупных пожара

11:15 | 29.07.2018
На Челябинском тракте КамАЗ врезался в иномарку и сбил пешехода

11:08 | 29.07.2018
Июль в Свердловской области завершается дождями. Прогноз погоды на ближайшие дни

28.07.2018

20:49 | 28.07.2018
ФК «Урал» проиграл «Анжи» со счетом 0:1

20:02 | 28.07.2018
В Екатеринбурге в ДТП на Чайковского — Большакова пострадали четыре человека

17:33 | 28.07.2018
В Серове погиб 31-летний рабочий металлургического завода во время смены

15:44 | 28.07.2018
В Екатеринбурге автомобиль с компанией молодых людей попал в ДТП


Мы в соцсетях





Архив
«    Июль      »  2018   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 


 