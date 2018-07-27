Дело свердловских борцов с коррупцией будет рассматривать однокурсник бывшего главы МУГИСО

00:43 | 31.07.2018

На фото - Алексангдр Косман (источник - пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области)

Уголовное дело в отношении начальника одного из отделов Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Свердловской области Николая Жукова и троих сотрудников УЭБиПК— Алексея Ворлинского, Александра Космана и Евгения Кулика, обвиняемых в превышении должностных полномочий, будет рассматривать судья Свердловского областного суда Антон Башков. Материалы уголовного дела были переданы ему 26 июля, дата первого заседания пока не назначена, передает корреспондент veved.ru.



Судья Антон Башков известен тем, что является однокурсником бывшего министра по управлению государственным имуществом Свердловской области Алексея Пьянкова – в 1993 году они вместе поступили в УрГЮУ, а затем были компаньонами в коммерческих структурах. До работы в Свердловском областном суде Антон Башков был советником судьи Уставного суда Свердловской области и входил в резерв управленческих кадров региона при губернаторе Эдуарде Росселе.



Также Антон Башков рассматривал ходатайство Следственного комитета об ужесточении меры пресечения и аресте директора департамента рекламы Мингосимущества Свердловской области Игоря Разунина, отказав следователям и оставив обвиняемого под домашним арестом. Кроме этого, он выносил приговор убийцам разносчицы пенсий на Ботанике и рассматривал нашумевшее дело о бойне на улице Депутатской в цыганском поселке Екатеринбурга.



Напомним, что по версии следствия Николай Жуков, Алексей Ворлинский, Александр Косман и Евгений Кулик в мае — июне 2017 года с целью искусственного создания показателей в работе организовали и провели с нарушениями оперативно-розыскные мероприятия. В частности, сотрудники полиции привлекли к ОРМ директора одного из щебеночных карьеров Артура Петренко, который должен был участвовать в документировании якобы имевшего места вымогательства со стороны начальника отдела Департамента Росприроднадзора по УрФО Антона Лобанова взятки в искусственно созданных условиях, то есть спровоцировав незаконные действия последнего. Фактически начальник отдела Департамента Росприроднадзора взятку не вымогал.



Дача взятки чиновнику была соответствующим образом зарегистрирована (КУСП № 9561 от 23 июня), после чего Ворлинский привлек к составлению материалов для передачи их в следственный отдел по Октябрьскому району Екатеринбурга СУ СК по Свердловской области и возбуждения уголовного дела троих своих коллег.



— Передача денег была осуществлена 27 июня 2017 года. При выяснении обстоятельств получения данной взятки следователи СКР установили, что в этом случае имела место провокация взятки, совершённая сотрудниками полиции с превышением ими своих должностных полномочий и в нарушение законодательства об оперативно-розыскной деятельности, категорически запрещающего кому-либо подстрекать, склонять, побуждать в прямой или косвенной форме к совершению противоправных действий. В результате сотрудники полиции сами стали фигурантами уголовного дела о превышении должностных полномочий. Расследование данного уголовного дела осуществлялось областным Следственным комитетом при оперативном сопровождении регионального управления ФСБ России, — отмечали ранее в СУ СК по Свердловской области.