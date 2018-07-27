Новым дорогам быть: в Екатеринбурге до конца года отремонтируют дороги за 50 миллионов рублей

21:20 | 30.07.2018

newstracker.ru

До конца этого года в Екатеринбурге отремонтируют ещё три дороги в Центре и Пионерском микрорайоне. По итогам конкурса городская мэрия и подрядчик согласовали сумму ремонта — 49,3 миллиона рублей. Информация об этом появилась сегодня на сайте госзакупок.



Итак, обновления ждут улицы Добролюбова, Радищева на участке от Добролюбова до 8 Марта и Данилы Зверева на отрезке от Блюхера до Волховской. Работы будет выполнять компания «Уралдорстрой».



Изначально за ремонт дорог администрация Екатеринбурга предложила 52 миллиона рублей, однако в ходе торгов ей удалось снизить сумму выплат на 3 миллиона.



Работы должны быть закончены до 25 декабря.