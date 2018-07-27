Гонщик Сергей Карякин о создании детской мотошколы в Екатеринбурге: «Нужна поддержка правительства»

17:58 | 30.07.2018

rsport.ria.ru

Уральский гонщик Сергей Карякин надеется на создание детской мотошколы в Екатеринбурге. Спортсмен считает, что уральская столица может стать «мощной кузницей чемпионов», но нужна поддержка правительства.



«Я надеюсь на создание детской мотошколы. Я очень болею этой мыслью, предпринимаю шаги в этом направлении. Очень нужна поддержка нашего правительства. Если она будет, я от себя сделаю все возможное, чтобы у нас появилась такая школа, потому что это будет уникальный объект не только для нас, но и для России», — цитирует Карякина ТАСС.



Напомним, что в минувшую пятницу Сергей Карякин стал победителем международного ралли-марафона «Шёлковый путь» в классе Open.