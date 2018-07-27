Спустя две недели после окончания ЧМ в Екатеринбурге все еще закрыта улица Татищева

17:35 | 30.07.2018

mos247.ru

В Екатеринбурге до сих пор ограничено движение по улице Татищева. К чемпионату мира по футболу здесь установили пункт досмотра транспорта, и вот спустя две недели после окончания мундиаля временные сооружения до сих пор не демонтированы.



Как сообщает 66.RU, сооружения должны были убрать до 30 июля. За работы по демонтажу ответственна организация «Арена-2018».