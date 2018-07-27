В Екатеринбурге вручили дипломы выпускникам УрЮИ МВД России

388 выпускников Уральского юридического института МВД России, 175 курсантов очной и 213 заочной формы обучения, получили дипломы о высшем образовании.Поздравить дипломированных специалистов МВД прибыли начальник регионального ГУ МВД генерал-лейтенант полиции Михаил Бородин, главный федеральный инспектор аппарата Полномочного представителя Президента Российской Федерации в УрФО Данила Трубинов, министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев и другие высокие гости.— Уважаемые родные и близкие выпускников, огромное вам спасибо за то, что изначально поддержали решение детей связать свою жизнь со служением закону. Я хочу заверить, что никто не бросит их на произвол судьбы после того, как они выйдут из стен вуза. За каждым из них закрепят опытного наставника, он всегда поможет правильно ориентироваться во всех тонкостях работы. Я лично присутствовал на распределении 84 молодых сотрудников, которые будут в дальнейшем проходить службу в свердловском гарнизоне полиции, где пообещал им всевозможную поддержку в трудовых коллективах, — сказал в своем выступлении глава свердловской полиции Михаил Бородин.Отметим, что выпуск 2018 года является в некотором роде уникальным, так как он совпал с 300-летним юбилеем российской полиции.— В текущем году 27 выпускников УрЮИ МВД России из числа очников окончили учебу с отличием, а одна курсантка, лейтенант полиции Маргарита Мезенко, правами министра внутренних дел Российской Федерации за выдающиеся успехи в освоении образовательной программы награждена золотой медалью, — рассказал официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области полковник Горелых.