Гроза свердловских криминальных авторитетов получил звание полковника

16:22 | 30.07.2018

Сегодня, 30 июля, на заседании коллегии ГУ МВД России по Свердловской области состоялось очередное торжественное вручение новых званий. Как стало известно veved.ru, одним из тех, кто удостоился нового звания, стал подполковник, заместитель начальника Управления уголовного розыска регионального полицейского главка Константин Строганов. Ему присвоено звание полковника. Соответствующий приказ от 25 июля (№692) подписал министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.



Константин Строганов считается грозой местного преступного мира. С 2011 по 2016 год он возглавлял отдел по борьбе с организованной преступностью (ОБОП) ГУ МВД России по Свердловской области, на его счету ряд громких спецопераций и задержаний криминальных авторитетов. В августе 2016 года его повысили до замначальника УУР ГУ МВД России по Свердловской области.