С начала года в авариях на свердловских дорогах пострадали 53 велосипедиста. Два человека погибли

16:16 | 30.07.2018

avtoguru.pro

С начала года в Свердловской области произошло 53 наезда на велосипедистов, два человека погибли, остальные получили различные травмы. Среди пострадавших 17 детей. Отметим, что велосипедисты стали виновниками 26 ДТП.



Так, 27 июля в Верхней Пышме на перекрестке улиц Дзержинского и Балтымской автомобиль ГАЗ-2217 сбил велосипедиста 1942 года рождения, который выезжал со второстепенной дороги на главную. Пострадавшего доставили в больницу, где он через некоторое время скончался.



Госавтоинспекция Свердловской области напоминает велосипедистам о необходимости неукоснительно соблюдать ПДД и быть предельно внимательными при движении по дорогам общего пользования.