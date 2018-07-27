В Екатеринбурге стартовал чемпионат профессионального мастерства для работников атомной отрасли

15:46 | 30.07.2018

Сегодня, 30 июля, на площадке МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» стартовал крупнейший отраслевой чемпионат профессионального мастерства АtоmSkills-2018. В соревнованиях принимают участие около 450 человек — это работники 78 предприятий атомной отрасли, в том числе ядерного оружейного комплекса, АО «Атомэнергомаш», концерна «Росэнергоатом», топливной компании ТВЭЛ, уранового холдинга «Атомредметзолото», АО «Наука и инновации», АО «Гринатом».



— За три года отраслевой чемпионат АtоmSkills стал крупнейшим не только в России, но и в международном масштабе. Мир так быстро меняется, что новые профессии будут появляться с колоссальной скоростью. Это серьезный вызов для корпораций, предприятий и образования. Сейчас стоит задача найти новые формы подготовки персонала в связи с изменениями, которые происходят в экономике, — отметила директор по персоналу Госкорпорации «Росатом» Татьяна Терентьева.



Тема чемпионата: «Трансформация требований к компетенциям в условиях глобальных вызовов: как должна измениться система подготовки и развития рабочих и инженерных кадров». Участники продемонстрируют умения в 27 компетенциях: электроника, промышленная автоматика, неразрушающий контроль и другие.