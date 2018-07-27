Суд оставил в силе наказание в виде штрафа для мужчины, избившего инвалида в ТЦ «Алатырь»

15:26 | 30.07.2018

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Сегодня, 30 июля, Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга рассмотрел апелляцию по делу об избиении инвалида Романа Валитова в ТЦ «Алатырь».



Ранее обвиняемому — Соловьеву А. В. — назначили штраф в размере 15 тысяч рублей. Представитель пострадавшей стороны требовал административного ареста и подал апелляцию.



В итоге суд оставил решение первой инстанции без изменения.



«Соловьеву А. В., избившему Рому Валитова в ТЦ «Алатырь», наказание оставлено без изменения Верх-Исетским судом. Такса за избиение инвалида в России — 15 тысяч рублей», — написала в Facebook юрист «Открытого права» Юлия Федотова.



Напомним, что инцидент произошел 13 мая. Мать инвалида сообщила, что на ее сына напал охранник. У пострадавшего зафиксировали ушиб грудной клетки, кровоподтек в области ключицы и повреждение связок на ноге.



По мнению матери Романа, охране не понравилось, что ее сын ходит в магазин электроники «Медиамаркт» и играет на гаджетах. В самом магазине заверили, что нападавший у них не работает.



Как позднее сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга, нападавшим оказался неработающий местный житель 1985 года рождения.