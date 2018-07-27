Число кандидатов на выборах в городскую думу Екатеринбурга сокращается

14:58 | 30.07.2018

Единственный кандидат от партии «Парнас» на выборах в городскую думу Екатеринбурга, Максим Верников, сошёл с дистанции. Ему не удалось пройти проверку подлинности подписей избирателей, собранных в свою поддержку при выдвижении.



Городская избирательная комиссия нашла слишком высокий процент брака. Сам теперь уже бывший кандидат в депутаты признаётся, что записывал паспортные данные со слов, не сверяя данные с документами.



«Увы, но сегодняшнее посещение комиссии не оставляет поводов для радости: по результатам проверки подписных листов в системе ГАС «Выборы» было выявлено 50 подписей с данными, не соответствующими действительности (при лимите в 30 штук). Подвело чрезмерно большое количество людей, чьих паспортов я в глаза не видел, записывая данные со слов. К сожалению, иначе собрать нужное количество было бы крайне затруднительно», — написал на своей странице в «Фейсбуке» Верников.



Но всё-таки у Максима Верникова остаётся надежда принять участие в выборах в ЕГД. Дело в том, что сейчас подписные листы будут отправлены на дополнительную проверку в МВД и есть надежда, что там могут обнаружиться не найденные в базе избиркома данные о паспортах: в случае, когда человек обменял паспорт и данные из базы МВД до базы избиркома ещё не дошли, бывает и такое.



А вот кандидату-самовыдвиженцу Роману Дубову, председателю правления ТСЖ «ЖК «Аврора», беспокоиться уже не о чем. Ему избирательная комиссия в регистрации отказала. Из сданных Дубовым 323 подписей более 15 % признаны недостоверными.