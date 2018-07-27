Иностранные журналисты посетили Средний Урал

14:58 | 30.07.2018

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Делегация FIJET — 10 журналистов из Франции, Сербии, Марокко, Хорватии, Италии, Туниса, Египта — посетили Свердловскую область и приняли решение рекомендовать регион на получение премии «Золотое яблоко».



FIJET — одна из самых представительных международных организаций, объединяющих писателей и журналистов, пишущих о туризме, «Золотое яблоко» — главная премия организации, она вручается за заслуги в области международного туризма (ранее вручалась Москве и Суздалю).



Делегация побывала в музее автомобильной и военной техники УГМК, Ельцин-центре, Храме на Крови, Доме Севастьянова и Доме журналистов. Также журналисты совершили обзорную экскурсию по Екатеринбургу, посетили гору Белая, Венский фестиваль музыкальных фильмов, гастрономический фестиваль «О да, еда!» и другое.



— Хорошая туристическая инфраструктура, множество достопримечательностей, чистые города, доброжелательная атмосфера — все это делает ваш регион привлекательным для туристов. Мы будем рекомендовать Свердловскую область на получение премии «Золотое яблоко», — отметил президент FIJET Тиджани Хаддад.



Участники делегации отметили большое количество достопримечательностей в Свердловской области, регион имеет перспективы в сфере делового и индустриального туризма. Кроме того, в 2019 году в Екатеринбурге может пройти конгресс FIJET с участием 200 журналистов из разных стран.