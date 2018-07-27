В Свердловской области ЧОП наказали за нарушение правил хранения оружия

13:59 | 30.07.2018

blogeer.ru

В поселке Арти Свердловской области оштрафовано ООО «ЧОП Единство-Бриг», где выявлены нарушения правил хранения оружия.



Как сообщает пресс-служба Свердловского облсуда, в ЧОПе не была проведена инвентаризация оружия и патронов при смене лица, ответственного за его сохранность; отсутствовало отдельное учетное дело по инвентаризации; оружие для чистки и смазки выдавалось не закрепленному за ним работнику и другое.



По факту нарушений составлен протокол об административном правонарушении. Артинский районный суд оштрафовал ЧОП на 150 тысяч рублей. Ответчик обжаловал решение, но Свердловский областной суд оставил его без изменения.