В Серове немецкая овчарка покусала 6-летнего мальчика

13:32 | 30.07.2018

serovglobus.ru

В Серове прокуратура проводит проверку по факту нападения собаки на ребенка.



Инцидент произошел утром 17 июля на детской площадке возле дома № 187 по улице Ленина, где дети из летнего лагеря при подростковом клубе «Механик» находились в присутствии педагогов.



Неожиданно на 6-летнего мальчика набросилась немецкая овчарка. У ребенка диагностировали раны головы и бедра, а также ссадины и царапины.



Сотрудники службы отлова собак поймали овчарку. Сейчас устанавливается, был ли у нее хозяин.



- При установлении факта того, что данное животное является безнадзорным, прокуратура проверит соблюдение требований законодательства в части организации и осуществления своевременного отлова, содержания, транспортировки безнадзорных животных на территории Серовского городского округа, - сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.