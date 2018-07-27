На Урале сотрудник ДПС, оформлявший справки о фиктивных ДТП, получил наказание в виде штрафа

12:57 | 30.07.2018

cityreporter.ru

В Заречном вынесли приговор бывшему сотруднику ДПС ГИБДД МО МВД России «Заречный» Денису Дудкину. Он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и мелком взяточничестве.



Установлено, что в период с января по апрель 2017 года Дудкин неоднократно за взятки производил процедуру оформления инсценированных ДТП, в том числе составлял справки о дорожно-транспортном происшествии и постановления об административном правонарушении.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в дальнейшем документы предоставлялись в страховые компании для получения незаконного страхового возмещения. Всего установлено пять таких фактов. Суммы взяток составляли 5 тысяч рублей.



Дудкин получил наказание в виде штрафа на 150 тысяч рублей. На лиц, инсценировавших ДТП, заведены уголовные дела.



- Прапорщик, о котором идет речь, уволен из системы МВД России 17 мая 2018 года по отрицательным мотивам, а если быть более конкретным - за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел. Не остались в качестве наблюдателей и еще два должностных лица из числа руководящего состава ОВД Заречного, которые непосредственно отвечали за профилактическую работу с вверенным личным составом, в том числе, по антикоррупционной составляющей. Они также с позором изгнаны из системы МВД и никогда в нее больше устроиться на работу не смогут. Также считаю принципиально важным отметить, что выявили, задержали и изобличили осужденного нерадивого сотрудника сыщики из подразделения собственной безопасности ГУ МВД России по Свердловской области. Отмечу, что процесс самоочищения гарнизона продолжается практически в круглосуточном режиме и находится на личном контроле у начальника Главка генерал-лейтенанта полиции Михаила Бородина. Только за шесть месяцев текущего года собственными силами УСБ выявлено 39 различных преступлений, в том числе 18 - коррупционной направленности. К уголовной ответственности по материалам сыщиков собственной безопасности привлечено 15 должностных лиц. Сегодняшний приговор будет доведен до всего гарнизона в рамках служебной подготовки под запись в тетрадях для того, чтобы подобные факты не повторялись впредь, - отметил полковник Горелых.