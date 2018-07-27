В Екатеринбурге признаны недействительными договоры о санитарной рубке леса

12:34 | 30.07.2018

Арбитражный суд Свердловской области по иску прокуратуры признал недействительными договоры подряда о санитарной рубке леса. Причиной стало заключение договора без проведения торгов.



Как рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры, Департамент лесного хозяйства Свердловской области и ГБУ «Уральская база авиационной охраны лесов» заключили договор купли-продажи лесных насаждений, согласно которому учреждение обязуется осуществить выборочные санитарные рубки деревьев.



Уральская база авиационной охраны лесов заключила договоры подряда на выполнение указанных работ с ООО «Сити Сервис», однако торги проведены не были.



«Указанные договоры противоречат требованиям Лесного кодекса Российской Федерации, Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в связи с непроведением торгов, что свидетельствует о нарушении прав неопределенного круга лиц на равный доступ к выполнению работ для государственных нужд и по выходу на рынок услуг по продаже лесных насаждений», — говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.



Отмечается, что в текущем году прокуратура направила в арбитражный суд восемь аналогичных исков. Все они удовлетворены.