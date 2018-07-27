В Екатеринбурге пройдет крестный ход памяти святых Бориса и Глеба

12:00 | 30.07.2018

пресс-служба Екатеринбургской епархии

В следующий понедельник, 6 августа, в Екатеринбурге состоится крестный ход памяти святых Бориса и Глеба. Маршрут пройдет от храма Бориса и Глеба (улица Раевского, 9а) до Храма на Крови, сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии.



Крестный ход приурочен ко дню памяти святых Бориса и Глеба.