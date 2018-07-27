На севере и востоке Свердловской области сохраняется высокая пожарная опасность

11:29 | 30.07.2018

мовахромеевское.рф

В северных и восточных районах Свердловской области сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность — 4–5-й классы горимости леса по региональной шкале. Предупреждение действует до 2 августа.



По данным пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области, по состоянию на 30 июля природных пожаров в регионе не зарегистрировано.



Сегодня на Среднем Урале ожидается +19…+24 градуса, 31 июля +22…+27, 1 августа +20…+25. Возможны небольшие дожди.



Свердловчан просят соблюдать особый противопожарный режим: ограничить выходы в лес, разведение костров, проведение огневых работ.