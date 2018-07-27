Уральская столица претендует на проведение летней Универсиады в 2023 году

10:58 | 30.07.2018

life-list.ru

Екатеринбург подал заявку на проведение летней Универсиады в 2023 году. Как сообщает ЕТВ, единственным конкурентом уральской столицы является Якутск. Решение будет принято в сентябре.



Напомним, что в 2023 году Екатеринбургу исполняется 300 лет. К юбилею город должен существенно преобразиться: построят храм Святой Екатерины, ледовую арену, зоопарк.



В 2013 году Универсиаду принимала Казань. Эта Универсиада признана лучшей за всю историю проведения всемирных студенческо-молодежных спортивных соревнований. В 2019 году в Красноярске пройдет зимняя Универсиада.