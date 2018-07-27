На Уралмаше на два месяца перекрыли участок переулка Соснового

09:53 | 30.07.2018

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В Екатеринбурге на два месяца перекрыт участок переулка Соснового, от улицы Калинина до Уральских Рабочих. Ограничения будут действовать с 30 июля до 30 сентября.



Перекрытие связано со строительством жилого дома на перекрестке переулка Соснового и улицы Калинина. Объехать участок можно по улицам Кировградской, Народного Фронта, Уральских Рабочих, Бакинских Комиссаров.