За долг в 370 тысяч рублей у тагильчанина арестовали погрузчик

09:27 | 30.07.2018

пресс-служба УФССП по Свердловской области

В Нижнем Тагиле у мужчины, имеющего долг перед физическим лицом в размере 370 тысяч рублей, арестовали дорогостоящую спецтехнику – фронтальный погрузчик.



Как сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области, в отношении должника был проведен полный комплекс мер, направленный на взыскание задолженности, в том числе ограничение в праве выезда за границу, но мужчина не приступал к выплате, тогда было принято решение об аресте имущества.



«Судебным приставом был составлен акт описи и ареста имущества, принадлежащего на праве собственности должнику, а именно фронтального погрузчика марки XCMG, произведенного в КНР в 2014 году», - уточнили в пресс-службе.



После ареста погрузчика мужчина погасил часть задолженности – 120 тысяч рублей.