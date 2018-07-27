Ночью в «цыганском поселке» сгорел дом

09:15 | 30.07.2018

Сегодня ночью произошел пожар на улице Автономных Республик. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 01:46. Площадь горения составила 100 кв. м. Сгорела кровля частного дома, повреждены потолочное перекрытие, внешняя и внутренняя отделка стен.



— В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 9 человек личного состава. В 01:57 огонь локализован, в 02:03 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 03:38 , — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.